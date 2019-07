Morte Borrelli, Bobo Craxi: "Guidò un colpo di Stato"

"E' un commento che dice molto - ha aggiunto - e non è liquidatorio né riassuntivo. E' un pensiero di rispetto per i morti". Secondo Pillitteri bisogna distinguere fra "il Borrelli prima e dopo" cioè fra prima di Mani pulite e quello dell'inchiesta "che lui ha guidato", ma anche con il "Borrelli di qualche anno fa, che ha mostrato una forma di pentimento, di riflessione. Non mi sembrava entusiasta di quanto è successo dopo. Si sarà chiesto se ne è valsa la pena e forse si sarà detto no".



"Io avevo un buon rapporto con lui - ha concluso l'ex primo cittadino di Milano -, istituzionale con rispetto reciproco, dato che ero sindaco. E un aspetto del Borrelli giudice era un certo distacco, pur restando attento, a differenza dei suoi magistrati e questo è qualcosa che lo fa ricordare in maniera professionale".



Per spiegare le proprie parole sul colpo di Stato, Craxi ha aggiunto che i magistrati di Mani Pulite "svolsero un'azione politica che loro stessi consideravano rivoluzionaria e i presupposti rivoluzionari non hanno il problema di dover applicare i manuali".