Mortara (Pavia), vigile ucciso da un colpo di pistola: indagata la fidanzata

Un agente di polizia locale di 23 anni di Mortara (Pavia) è morto in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito da un colpo partito dalla sua pistola, mentre si trovava nelle mani della fidanzata.

La ragazza, 19 anni, è ora indagata per omicidio colposo. I carabinieri di Vigevano hanno accertato che il giovane, Christian Rovida, era nell'abitazione dei genitori, una villetta di Gropello Cairoli, in compagnia della 19enne quando è stato raggiunto al petto da un colpo della sua arma, una Glock 22 calibro 40, in dotazione di servizio, che in quel momento era nelle mani della donna.