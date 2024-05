Mortara (Pavia), mostra la pistola a un'amica e parte un colpo: morto vigile 22enne

Un agente di polizia locale di 22 anni di Mortara (Pavia) è morto in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito da un colpo partito dalla sua pistola, mentre si trovava nelle mani di una sua amica.

Il dramma è accaduto in una villetta di Gropello Cairoli. Il vigile è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Una volta arrivato in ospedale, già in gravissime condizioni, era stato sottoposto a un intervento chirurgico nel disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo gli sforzi dei medici sono stati vani.