Morta in ospedale a Lugo, a processo l'ex primario e l'ex caposala

Sono stati rinviati a giudizio per omicidio volontario l'ex primario e l'ex caposala dell'ospedale di Lugo (Ravenna), coinvolti nel caso della 78enne Rosa Calderoni, secondo i pm morta per un'iniezione letale di potassio effettuata dall'ex infermiera Daniela Poggiali. Pur di fronte ai numerosi segnali di allarme, i due medici non avrebbero adottato tutte le misure in loro potere per scongiurare il decesso della paziente.