Morta in corsia a Lugo, assolta l'ex infermiera Daniela Poggiali: "La verità viene fuori sempre"

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha assolto Daniela Poggiali , accusata di aver ucciso con un'iniezione di potassio la paziente 78enne Rosa Calderoni, morta l' 8 aprile 2014 . E' l'esito dell'appello bis per l'ex infermiera dell'ospedale di Lugo (Ravenna), per cui la Procura generale aveva chiesto la conferma dell' ergastolo pronunciato in primo grado . "Per chi sa aspettare, la verità viene fuori sempre", ha commentato la Poggiali.

La Corte ha invece riformato la sentenza, assolvendo l'ex infermiera con varie formule: sia per l'omicidio sia per il peculato (per essersi appropriata di due fiale di potassio).



I giudici hanno anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura per valutare la posizione di alcuni testimoni, in relazione ai reati di false dichiarazioni e calunnia.