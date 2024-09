E' morta Greta, la bambina operata di tumore in Thailandia e riportata in Italia con un volo militare

La piccola Greta non ce l'ha fatta: è morta a 9 anni per un tumore scoperto a marzo durante il viaggio per una vacanza in Thailandia. La bambina, infatti, aveva avvertito un'emicrania in volo. Arrivata a Phuket era stata visitata e le era stato diagnosticato un tumore al cervello. Operata d'urgenza, è stata rimpatriata con un volo dell'aeronautica militare e trasferita all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Oggi la notizia della sua morte data via social dal IV municipio del comune di Roma.