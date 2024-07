Morta nel vano dell'ascensore a Brindisi, il papà di Clelia: "Sentivo squillare il cellulare di mia figlia"

Una ragazza di 25 anni, Clelia Ditano, è morta dopo essere precipitata all'interno di un vano ascensore in una palazzina a Fasano, in provincia di Brindisi. La vittima, che viveva al quarto piano dello stabile, dopo aver chiamato l'ascensore avrebbe aperto la porta per poi cadere nel vuoto, in quanto secondo una prima ricostruzione, la cabina non sarebbe risalita.