Monza, tangenti su una variante urbanistica: 9 arresti per corruzione

Concorso in corruzione e frode fiscale sono tra le accuse per cui sono stati arrestati, in provincia di Monza, otto imprenditori e un funzionario comunale.

L'operazione è stata eseguita dalla guardia di finanza, coordinata dalla Procura del capoluogo lombarda: 243mila euro sono stati sequestrati agli indagati e 700mila a società a loro riconducibili. Le indagini rivelano che il dipendente comunale avrebbe inserito nella variante del nuovo piano di governo del territorio di Usmate Velate (Monza) una modifica per trasformare aree da agricole a edificabili: in cambio avrebbe percepito tangenti pagate con l'emissione di fatture false.