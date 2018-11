Monza, pusher sequestrano tre giovani spacciatori e li obbligano a "giocare" alla roulette russa

Due degli spacciatori che hanno subito il macabro "gioco" avevano rubato, all'insaputa del terzo, alcune decine di dosi di marijuana per rivenderla a un quarto giovane, poi rintracciato ed arrestato dai carabinieri per detenzione di droga. Le vittime hanno quindi raccontato l'episodio e la forma di tortura subita ai carabinieri.



A casa dei sequestratori, tutti portati in carcere a Monza, i carabinieri hanno trovato e sequestrato in totale 5 kg di hashish e 1 kg di marijuana, 60 proiettili calibro 38 e oltre 10 mila euro in contanti