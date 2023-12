Monza, ladre-bambine in azione: sorelline di 12 e 16 anni fermate dopo un furto da mezzo milione di euro

Arrestata la 16enne, non imputabile la 12enne

La 16enne, con già alle spalle diversi precedenti penali a partire dal 2018, è stata arrestata per furto con scasso e accompagnata al Cpa di Genova. La sorellina, incensurata, non essendo imputabile per la giovane età, è stata invece affidata al legale della famiglia che si trova in Francia, arrivato in Italia nelle scorse ore per prenderla in custodia. Le due sorelle vivevano da qualche tempo sole in Italia, affidate a conoscenti e pronte a spostarsi da un luogo all'altro senza alcuna supervisione da parte di un adulto.