Monza, il figlio prende una nota: padre entra a scuola e prende a testate il maestro

Il caso - Stando al Giorno, l'episodio è emerso dopo che alcuni genitori hanno visto l'aggressore uscire alterato dall'istituto e hanno chiesto informazioni in merito ai docenti. Da questi ultimi, madri e padri hanno scoperto che, dopo aver saputo che il figlio aveva preso una nota perché disturbava in classe, il padre in questione ha chiesto un colloquio con l'insegnante. Colloquio che gli è stato negato perché gli incontri straordinari con i docenti si possono avere solo inviando una mail alla dirigente. Così, il genitore è entrato a scuola e ha preso a testate l'insegnante, secondo quanto scritto in una chat tra i genitori.

La dirigente è venuta a conoscenza di quanto accaduto poco dopo e si è detta scossa. "Non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma si riserva di intervenire una volta acquisiti i dettagli dall'insegnante interessato", ha aggiunto, come si legge sul sito d'informazione.