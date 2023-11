Monza, denuncia marito violento: lui la segue in caserma e la picchia

Ha seguito la moglie mentre andava in caserma dai carabinieri di Monza per denunciarlo per maltrattamenti e quando lei è uscita ed è salita in auto, la ha aggredita colpendola a schiaffi.

L'uomo voleva che lei ritirasse la denuncia. Grazie all'intervento di alcuni passanti, i militari sono intervenuti poco dopo e lo hanno arrestato per maltrattamenti. Si tratta di un operaio di 49 anni, già sottoposto a un divieto di avvicinamento a un'altra donna.