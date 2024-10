Monticello Brianza (Lecco), 16enne scomparso da casa da 4 giorni: è allarme

Dai video delle telecamere di sicurezza emerge che il giovane è entrato nella sala d'attesa della stazione di Cernusco Lombardo, ha atteso l'alba ed è quindi salito sul primo treno del mattino in direzione Milano. Da quel momento si sono perse le tracce di Luca che potrebbe aver raggiunto il capoluogo lombardo o essere sceso dal convoglio in una stazione intermedia in Brianza. Il 16enne indossava una felpa nera con cappuccio, pantaloni modello cargo neri, un paio di scarpe color verde acido. Portava una collana con un ciondolo a forma di cornetto portafortuna e un paio di anelli di metallo. Quando è uscito di casa non aveva con sé cellulare e documenti.