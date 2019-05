Monterotondo, uomo muore per una coltellata al volto: fermata la figlia 19enne

Un 42enne di Monterotondo (Roma) è morto in ospedale per una ferita al volto inferta con un coltello dalla figlia 19enne. L'uomo era rientrato a casa nella notte ubriaco e aveva iniziato ad aggredire verbalmente la moglie. Dopo quasi tre ore mamma e figlia, spaventate, sono riuscite a uscire di casa, ma l'uomo le avrebbe raggiunte tra le scale e l'androne. Lì la figlia l'avrebbe accoltellato, recidendogli un'arteria .

Il 42enne è caduto per terra perdendo molto sangue: trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo. L'uomo era stato denunciato nel 2014 dalla moglie per maltrattamenti in famiglia. Le aggressioni sarebbero però più numerose. La 19enne è stata portata nella caserma dei carabinieri per essere interrogata.