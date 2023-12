Montecitorio, corteo di studenti davanti alla Camera: scontri con la polizia

Alcune decine di ragazzi sono stati caricati e bloccati dalla polizia in tenuta anti-sommossa. La manifestazione era stata annunciata intorno alle 17 nella piazza del Pantheon al grido di: "Dalle scuole occupate alle strade. Non ci avete ascoltato, bruciamo tutto".

Un corteo non autorizzato di studenti si è spostato dal Pantheon a piazza Montecitorio, provando a raggiungere la Camera e Palazzo Chigi.

Al corteo hanno partecipato un centinaio di studenti dei collettivi dei licei romani, che hanno occupato le scuole nelle settimane scorse, e che si erano dati appuntamento per un manifestazione davanti al Pantheon. Dal presidio i ragazzi sono partiti in corteo, scandendo cori e accendendo dei fumogeni, per arrivare a Montecitorio, dove hanno trovato il cordone schierato dei poliziotti. Dopo qualche momento di tensione, la situazione è tornata alla calma. "Chiediamo ascolto alle cariche del nostro Paese - dicono gli studenti - Il vostro tempo è finito, ora c'è il nostro".