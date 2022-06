Montebelluna, Aldo Serena ferma un 25enne che stava colpendo la vetrata di un bar

Il proprietario del bar è stato medicato per delle lesioni riportate in seguito a una colluttazione. Dalle ricostruzioni, pare che il ragazzo si sia spogliato e poi immerso in una fontana, poi sia andato in questo bar per provare a prendere delle birre senza pagarle. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, sono arrivati i carabinieri che hanno

arrestato il 25enne

con l'accusa di rapina impropria e aggressione.

Le immagini dell'intervento di Aldo Serena si sono diffusi rapidamente sui social network.