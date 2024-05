Mollicone, teste: "Cc suicida disse che Serena non uscì dalla caserma"

Santino Tuzi, il brigadiere dei carabinieri di Arce (Frosinone) suicida nel 2008, "mi disse che aveva visto Serena Mollicone entrare in caserma e non l'aveva più vista uscire".

Lo ha detto Marco Malnati, amico di Tuzi, nel corso del processo di appello per l'omicidio del giugno del 2001 a carico, tra gli altri, dell'intera famiglia Mottola. Il teste ha aggiunto che Tuzi gli raccontò queste cose tra "il 2007 e il 2008. Era in un bar, dove andavamo. Prima non ne avevo parlato per paura", ha aggiunto.