Isernia, morto in un incidente stradale il noto oncologo Cristiano Huscher

E' morto in ospedale a Isernia il noto chirurgo e oncologo Cristiano Huscher, ricoverato in seguito a un incidente avvenuto sulla Statale 85 in Molise. Il 74enne aveva perso il controllo della sua auto, finendo in una cunetta al lato opposto rispetto al suo senso di marcia per poi schiantarsi contro il guardrail. Da qui i soccorsi e il ricovero in ospedale dove è deceduto poco dopo.