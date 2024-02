Isernia, in un bar caffè a 50 centesimi per chi porta la tazzina: "All'inizio i clienti erano scettici, ma poi..."

I precedenti

I titolari del locale di Venafro non sono stati gli unici ad aver avuto questa idea. Ad agosto, un bar di Millesimo, in provincia di Savona, aveva promosso una iniziativa simile, vendendo il caffè a 70 centesimi ma solo se il cliente si portava tazzina, zucchero e cucchiaino da casa. A "Morning News" la titolare del bar aveva spiegato che la trovata di marketing era arrivata dopo gli scontrini "pazzi" dell'estate 2023 (per esempio, nel Comasco erano stati fatti pagare due euro in più per un toast tagliato a metà e a Finale Ligure erano stati aggiunti due euro per un piattino di condivisione).