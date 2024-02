Molestie all'Università di Torino, sospeso un docente di filosofia

Un docente di Filosofia dell' Università di Torino è stato sospeso per un mese (periodo in cui non sarà pagato) per aver inviato foto e video inappropriati ad alcune studentesse .

Tgcom24

Le ragazze dei collettivi - si legge ancora su La Stampa - dicono di "aver raccolto attraverso un questionario alcune testimonianze di violenze subite che sono state riportate al comitato unico di garanzia, l’organo dell’università che si dovrebbe occupare delle discriminazioni. Ma non è stato fatto niente". Da qui la decisione di interrompere martedì la seduta del senato accademico. Un blitz a cui il rettore Stefano Geuna ha così risposto: "Dentro l’università non deve trovare spazio alcuna forma di violenza sulle donne. Siamo impegnati con fatti concreti nel contrasto a ogni inaccettabile violenza di genere".

Secondo quanto riportato dal Corriere Torino, a novembre durante un convegno l'avvocato Elena Bigotti, ex consigliere di fiducia dell'ateneo, ha detto che "su 100 segnalazioni ricevute nell'ultimo anno, il 13% sono per molestie in senso lato. Tra queste, tre o quattro casi, se fossimo in tribunale, sarebbero rubricati come violenza sessuale".