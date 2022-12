Modena, neonati scossi dai genitori per farli smettere di piangere: due inchieste per maltrattamenti

A riportare la notizia, nell'ambito delle attività del reparto di Pediatria del Policlinico di Modena nel corso dell'anno, è la stampa locale. Come spiega il professor Lorenzo Iughetti, direttore della Pediatria del Policlinico, la causa dei traumi è riconducibile alla cosiddetta "shaken baby syndrome": "Non si scuote mai un bambino - spiega Iughetti - per un bambino gli scuotimenti sono come decine di tamponamenti che un adulto subisce in auto. Il bambino cessa di piangere, ma cessa di piangere perché in realtà è andato in coma", conclude Iughetti.