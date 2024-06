Modena, minorenne violenta 12enne mentre un altro giovane filma: indagini

La polizia sta indagando su un episodio di violenza sessuale in provincia di Modena. Vittima una dodicenne, che sarebbe stata stuprata da un minorenne. Un secondo adolescente, anche lui non ancora maggiorenne, avrebbe registrato e diffuso via chat il video delle violenze. L'episodio è avvenuto la settimana scorsa nella stazione delle autocorriere di un comune della provincia. La ragazzina sarebbe stata costretta agli abusi da uno dei giovani, mentre veniva filmata dall'altro. La denuncia sarebbe stata presentata dai genitori della vittima.