Modena, annullata la sospensione dello studente che aveva criticato la sua scuola

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha comunicato che è stata annullata la sospensione di 12 giorni per lo studente di Modena Damiano Cassanelli.

Il ragazzo in un'intervista a un giornale locale, aveva parlato dei problemi del suo istituto. "La scuola, nella sua autonomia, possiede tutti gli strumenti per rivedere sanzioni che siano ritenute ingiuste. E, in effetti, così è accaduto, con l'organo di garanzia interno alla scuola che, a maggioranza, ha annullato il provvedimento adottato dal consiglio d'istituto", ha detto Valditara.