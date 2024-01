Modena, accoltella e ferisce studente in corriera: fermato

A Modena uno studente minorenne è stato accoltellato mentre si trovava su una corriera di linea diretta a Pavullo, sull'Appennino modenese.

L'aggressore, fermato successivamente, avrebbe estratto il coltello, ferendo il giovane al volto, vicino alla gola e alle mani, dopo averlo minacciato per farsi consegnare il portafoglio. L'autista, sentendo le urla dei passeggeri presenti, tutti studenti, ha fermato il mezzo dando subito l'allarme. La vittima non è in pericolo di vita.