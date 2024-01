Castelfranco Emilia (Modena), 14enne trovato morto: si sarebbe sparato con la pistola del padre

Ritrovato morto in un canale non lontano da casa

Per trovare il ragazzo erano state attivate diverse squadre di ricerca che, anche nel corso della notte, avevano controllato diverse aree tra Modena e Castelfranco. Fino al tragico epilogo: il corpo del ragazzo è stato rinvenuto in un canale in via Prati, frazione Gaggio, nei pressi del parco di Villa Sorra, non lontano da casa.