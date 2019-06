Roma, trovati due corpi carbonizzati in unʼauto a Torvaianica Ansa 1 di 8 Ansa 2 di 8 Ansa 3 di 8 Ansa 4 di 8 Ansa 5 di 8 Ansa 6 di 8 Ansa 7 di 8 Ansa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Gli investigatori, qualche ora dopo la scoperta dei corpi, hanno rintracciato la proprietaria dell'utilitaria grigia. Si tratta di un'anziana di Pomezia di 78 anni. L'anziana ha raccontato che la macchina era utilizzata dalla figlia, Maria C., scomparsa da casa da giovedì sera. Si fa strada l'ipotesi che possa trattarsi proprio della donna carbonizzata. I due corpi, irriconoscibili, non sono stati ancora identificati. Sarà l'autopsia a fornire elementi utili sull'identità e a chiarire le cause della morte, in particolare se erano già deceduti quando è divampato l'incendio o al contrario sono stati bruciati vivi.



Intanto i carabinieri stanno ascoltando la madre, il compagno, amici e conoscenti della 46enne scomparsa. La donna è madre di una bambina e di lavoro fa le pulizie. Gli investigatori stanno scavando nella sua vita per ricostruire con chi ha trascorso le ultime ore e se avesse appuntamento con qualcuno. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: da un duplice omicidio, forse per motivi sentimentali, all'omicidio-suicidio. Ancora sconosciuta l'identità dell'uomo che era nell'auto: se si trattava di un amico o di qualcuno con cui aveva un appuntamento.



Intanto i carabinieri hanno effettuato a lungo i rilievi in Via San Pancrazio, una stradina isolata al confine tra Torvaianica e Pomezia. La zona è scarsamente popolata, c'è solo qualche abitazione e dista circa un chilometro e mezzo dalla spiaggia. "Abbiamo visto le fiamme e poi sentito lo scoppio degli pneumatici", hanno raccontato alcuni residenti delle ville più vicine. "Pensavamo a un semplice incendio - hanno aggiunto - non ci saremmo mai immaginati un orrore simile".