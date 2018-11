Mistero sulla morte della campionessa Marianna Pepe: uccisa dagli psicofarmaci? | Due persone indagate

La Procura, che ha disposto l'autopsia ed è in attesa dell'esito dell'esame tossicologico, ipotizza che la sera prima della morte, Marianna sarebbe stata picchiata violentemente dall'ex compagno e, probabilmente, davanti al figlio di lei, di cinque anni.



Per sfuggire alle botte, con il piccolo, ha chiesto quindi ospitalità a un amico. A casa di questi la donna avrebbe assunto cocaina e probabilmente farmaci. Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati.



La relazione sentimentale tra la campionessa e l'ex compagno era stata particolarmente burrascosa, tanto che di recente si era rivolta al Centro antiviolenza di Trieste chiedendo aiuto perché l'uomo non accettava la fine della loro storia.



E' stato proprio il piccolo a trovare il corpo della madre, e a chiedere aiuto. Quando è arrivata l'ambulanza, però, per l'ex atleta non c'era più nulla da fare.