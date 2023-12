Mira (Venezia), cadde da un lucernario nel 2012: morto 25enne

È morto Giovanni Zecchini, il giovane di Mira, in provincia di Venezia, che nel 2012 precipitò in una piscina in fase di ristrutturazione dopo essere salito per gioco con alcuni amici sul tetto della struttura.

Il ragazzino aveva camminato su un lucernario che aveva ceduto: dopo un volo di oltre dieci metri, Zecchini aveva riportato ferite gravissime rimanendo tetraplegico. Il ragazzo, 25 anni, si è spento alcuni giorni fa, il 13 dicembre, nella struttura in cui era ricoverato da tempo.