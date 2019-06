Minore abusata per anni a Genova, la madre "si spartiva" la figlia col patrigno

Avrebbe stabilito dei "turni" in cui far accoppiare la figlia con il patrigno, distinguendoli dai giorni in cui l'uomo doveva invece consumare rapporti sessuali con lei. E' questo il "piano" escogitato dalla madre della minorenne di Genova abusata per anni da lei e dal compagno per "spartirsi" le prestazioni dell'uomo. Secondo il racconto della ragazza la madre, una volta scoperti gli stupri da parte del fidanzato, avrebbe deciso di non denunciare ma anzi di approfittare della situazione.