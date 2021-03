Ministero Salute: 8 Regioni e Trento passano in zona rossa da lunedì

Ansa

In base alle nuove ordinanze, in vigore da lunedì 15 marzo, del ministero della Salute, per contrastare la diffusione del Covid passeranno in zona rossa le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Veneto più la Provincia autonoma di Trento. Restano rosse Campania e Molise. Verifiche in corso invece sulla Basilicata. Tutte le altre Regioni saranno arancioni ad eccezione della Sardegna, unica zona bianca.