Mafia e voto di scambio a Palermo, arrestato l'ex consigliere di FdI Mimmo Russo

Storico referente dei precari nel capoluogo siciliano, avrebbe promesso e procurato posti di lavoro a mafiosi e loro familiari e utilizzato per anni la funzione pubblica per i suoi interessi

L'uomo, storico referente dei precari palermitani , è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio . L'inchiesta è stata coordinata dalla Dda di Palermo.

Domiciliari per Gregorio Marche e Achille Andò Insieme all'esponente di FdI sono indagati Gregorio Marchese, definito dal gip la "costola" del politico e figlio dello storico killer della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, Filippo Marchese, e il consulente d'azienda Achille Andò. Per entrambi, accusati a vario titolo di corruzione ed estorsione, sono stati disposti i domiciliari.

Diverse casacche politiche per Russo Negli anni Novanta consigliere di circoscrizione e poi, dal 2001 al 2022, consigliere comunale, Mimmo Rosso ha cambiato più volte casacca politica passando da Alleanza nazionale al Mpa, da Azzurri per l'Italia al movimento Palermo 2022 che sosteneva Leoluca Orlando, fino ad approdare a Fratelli d'Italia.

Promesse di posti di lavoro a mafiosi Secondo la Procura di Palermo, che ha chiesto e ottenuto l'arresto, per anni avrebbe utilizzato per i suoi interessi la funzione pubblica. In occasione delle campagne elettorali in cui si è candidato avrebbe promesso e procurato posti di lavoro a mafiosi e ai loro familiari in supermercati Conad o cooperative e associazioni finanziate con fondi pubblici, come la Social Trinacria Onlus. Avrebbe inoltre messo a disposizione il suo ufficio Caf per l'affidamento in prova ai servizi sociali di diversi condannati per mafia che, grazie al suo aiuto, sarebbero così riusciti a lasciare il carcere.

Soldi ai clan per comprare voti Dall'indagine, che si basa sulle dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia e su decine di intercettazioni, è emerso che l'ex consigliere dava soldi e buoni benzina a esponenti mafiosi che venivano poi usati dai clan per comprare voti nei quartieri della città. Cosa nostra avrebbe così avuto di fatto il controllo delle elezioni comunali e regionali. L'indagato avrebbe anche regalato denaro alle famiglie mafiose per l'organizzazione delle feste di quartiere, occasioni utilizzate storicamente dalle cosche per aumentare il loro consenso sul territorio.

Voti di scambio e controlli di appalti Ancora, da presidente della Commissione urbanistica al Consiglio comunale di Palermo si sarebbe messo a disposizione per soddisfare interessi di persone vicine alla mafia, consentendo alle cosche il controllo di concessioni, autorizzazioni e appalti. A Russo i pm contestano inoltre il fatto di aver accettato la promessa di voti mafiosi dal boss dello Zen Sandro Diele, in occasione delle regionali del 2012. In cambio il politico avrebbe dato al capomafia soldi, cibo e buoni benzina da distribuire per convincere gli elettori del quartiere a votarlo.