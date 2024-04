Milano, la vittima di revenge porn e stalking: "Dopo tante denunce ho assunto un investigatore"

La donna di Cinisello Balsamo si è ritrovata foto intime ovunque: "Non voglio attaccare le forze dell'ordine ma non hanno i mezzi e i tempi della giustizia sono troppo lunghi"

E' lo sfogo, raccolto dal Corriere della Sera, della donna di Cinisello Balsamo (Milano) , dopo che il suo ex, un 44enne che vive in provincia di Como, ha diffuso volantini e foto hot . L'uomo, ora indagato per stalking e revenge porn , aveva reso pubblici anche il suo nome e numero di telefono. "Dopo una decina di denunce finite nel vuoto ho dovuto assumere un investigatore ", racconta la vittima.

"Non voglio attaccare le forze dell'ordine ma non hanno i mezzi e i tempi della giustizia sono troppo lunghi".

Tgcom24

Una relazione durata nove mesi L'uomo nel frattempo è stato raggiunto da un "provvedimento restrittivo della magistratura di Monza, che gli impone l'obbligo di firma quotidiano nel suo comune di residenza e il divieto di avvicinamento alla sua ex". I due hanno avuto una relazione di 9 mesi: "Ci eravamo conosciuti attraverso un gruppo di donne e uomini divorziati. Sembrava uno tranquillo, a modo, anzi lo era, forse perfino troppo educato, non si alterava mai per nulla. Poi ha iniziato a farsi delle idee, voleva una relazione ancora più seria", ha spiegato la donna, una 40enne separata e con figli piccoli, al Corriere della Sera.

Fogli appesi ovunque Poi lui, che nel frattempo aveva iniziato un'altra relazione, ha iniziato a perseguitarla. L'uomo ha iniziato prima con telefonate anonime, poi le ha sfasciato la macchina e poi ha anziato a lasciarle dei bigliettini. Ma il peggio doveva ancora venire: fogli A4 appesi ovunque, con insulti e immagini di video intimi girati di nascosto. Sui manifesti ha inoltre indicato nome e cognome, numero di telefono, indicazione del profilo Instagram e indirizzo del luogo di lavoro della donna.

Il ruolo dell'investigatore E per portare alla luce tutto ciò è servito un investigatore, che la vittima ha deciso di assumere e pagare dopo diverse denunce fatte. "L'ha colto mentre distribuiva i volantini: li aveva messi anche davanti alle scuole dei miei piccoli. Ormai avevo preso l'abitudine, prima di svegliarli, di camminare per Cinisello, vedere se c'erano quei maledetti fogli e farli sparire. Se ne stava lì, sulla sua macchina, si addormentava attendendo l'una di notte, le due, per distribuire i fogli", dice la donna.

Una decina di denunce A spiegare la scelta di assumere un investigatore è proprio la donna: "Non voglio attaccare le forze dell'ordine, nello specifico i carabinieri ai quali da novembre, da quando è iniziato questo terrore, ho presentato una decina di denunce. Ho incontrato personale empatico, però non hanno i mezzi, non hanno abbastanza pattuglie. O meglio, i tempi della giustizia, per noi comuni cittadini, sono lunghi", ha detto.