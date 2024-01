Milano, insulti e tv a tutto volume in piena notte: vicina di casa denunciata, rischia il processo

A Bruzzano (Milano) una 69enne è stata denunciata dai suoi vicini di casa per aver reso la loro vita "un inferno".

Da tre anni, infatti, la donna urla e inveisce contro i suoi dirimpettai, insultandoli e arrivando a minacciarli anche di "far saltare tutto in aria" e "farsi giustizia da sola" con un bastone. Secondo quanto specificato nella denuncia per atti persecutori e disturbo delle occupazioni e del riposo, la 69enne avrebbe anche tenuto il volume della tv a livelli altissimi in piena notte. Gli inquirenti hanno ora chiuso le indagini e la donna rischia il processo.