Milano, ventenne accoltellato in una stazione della metro

I casi a Milano

Qualche settimana fa, il 19 aprile, sempre sulla linea 2, ma nella stazione di Lambrate, un 52enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver spinto una ragazza di 25 anni che si trovava sulla banchina della metropolitana, facendola cadere sui binari. In quel momento non era in arrivo alcun convoglio e la giovane ne è uscita illesa. Mentre, nella notte tra l'8 e il 9 maggio, un viceispettore di polizia 35enne, Christian Di Martino, è stato accoltellato nei pressi della stazione di Lambrate. E ancora il 10 maggio, a Milano un 36enne egiziano è rimasto ferito a una spalla dopo aver aggredito alcuni poliziotti all'esterno della Stazione Centrale. Gli agenti hanno prima tentato di fermarlo con il taser, poi uno di loro ha sparato colpendolo. L'uomo era appena stato denunciato e stava dando in escandescenze e danneggiando arredi urbani brandendo delle pietre.