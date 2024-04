Milano, Valerio Staffelli insegue due ladre e le fa arrestare: avevano rubato un cellulare a una 17enne

Due giovani ladre romene, con vari precedenti, una incinta e l'altra con un bimbo di 8 mesi in braccio, sono state arrestate dalla polizia a Milano , dopo aver rubato un iPhone a una ragazza seduta in un locale in piazza Gae Aulenti.

Dopo una lunga corsa, le due sono state bloccate in via Pollaiuolo dalla polizia. Si tratta di una 27enne e di una 18enne in stato di gravidanza, arrestate per tentato furto e che sono state portate in prigione. La prima è stata portata nel carcere di Bollate, mentre la seconda è stata accompagnata a San Vittore.

Per compiere il furto, le due ladre hanno usato la tecnica del foglio di carta appoggiato sopra al cellulare, distraendone il proprietario. Il telefonino è stato poi recuperato. Staffelli è stato sentito come testimone. Il servizio relativo all'inseguimento delle due donne andrà in onda nella puntata di Striscia la Notizia di mercoledì 10 aprile.