Milano, uova e petardi contro la polizia davanti al consolato Usa

I manifestanti che stanno partecipando al "No Salvini day" a Milano hanno lanciato uova e petardi contro le forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa a pochi metri dal consolato Usa. L'edificio è uno delle tappe del corteo, scelta per mostrare solidarietà alla "carovana dei migrante" che tenta di entrare negli Stati Uniti varcando la frontiera con il Messico. Le autorità ritengono comunque la situazione sotto controllo.