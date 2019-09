Milano, una targa per ricordare Enzo Tortora: la mozione arriva in Consiglio comunale

A più di 30 anni dalla morte di Enzo Tortora, arriva sul tavolo del Consiglio comunale di Milano la mozione per una targa commemorativa nella casa del giornalista e politico travolto da una vicenza giudiziaria che lo aveva visto imputato per associazione camorristica e lo ha portato in carcere, da innocente, per alcuni mesi. L'iniziativa è di Alessandro De Chirico (Forza Italia) che ha fatto suo l'appello dell'Associazione per l'iniziativa Radicale Myriam Cazzavillan.