Uccise il marito a Milano, ergastolo ridotto a 22 anni in Appello

È stata ridotta in Appello a 22 anni di reclusione la pena per Lucia Finetti, la cartomante di Milano che in primo grado era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario del marito Roberto Iannello.

Lo ha stabilito la Corte d'assise d'appello di Milano. Secondo quanto ricostruito durante il processo, la 51enne avrebbe ucciso l'uomo con 14 coltellate il 12 giugno del 2021, dopo una lite in auto nel quartiere Baggio. "Non ricordo nulla, ero sotto shock", aveva detto durante l'interrogatorio davanti al gip dopo l'arresto da parte dei carabinieri.