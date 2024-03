Milano, chiodo nelle patate per i bambini a scuola | Il Comune: "E' uno scherzo"

A Milano un chiodo è stato trovato nell'insalata di patate nel piatto di un bambino in una scuola.

La scoperta del corpo estraneo nel cibo destinato agli alunni, l'ennesima in poche settimane, è avvenuta nella scuola elementare di via Ariberto, nella mensa gestita da Milano Ristorazione, la società del Comune. Palazzo Marino, dopo le polemiche e le verifiche del caso, spiega, in una lettera ai genitori della commissione mensa, che si tratterebbe di uno scherzo degli alunni, e che non sarebbe il primo. Nelle pietanze erano stati trovati pezzi di vetro, un coleottero e un bullone.