Milano, travolge una ragazza e fugge: pirata della strada bloccato da un passante

A investire la donna è stata una Ford Fiesta, che si è allontanata velocemente in direzione periferia. Ma il veicolo che la seguiva, un furgonato, l'ha inseguita fino a bloccarla poco distante, 300 metri dopo. Il conducente, di cui non si conoscono le generalità, è stato poi identificato dalla polizia locale, intervenuta sul posto, che conduce gli accertamenti in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. La giovane investita è stata trasportata in codice giallo all'ospedale S.Raffaele.