Milano, trascritto il certificato di nascita della bimba con due papà | La gioia del genitore non biologico a Tgcom24: "Non sono più il Signor Nessuno"

"E' ufficiale: il certificato è stato trascritto. Ora anche per lo Stato italiano Anna è mia figlia a tutti gli effetti e io non sono più un signor nessuno". E' un'esplosione di gioia il post su Facebook di Andrea Simone, il papà non biologico che per una sentenza del Tribunale di Milano ha avuto riconosciuta la potestà genitoriale, cosicché l'atto di nascita della bimba, nata in California quattro anni fa con la gestazione per altri, è stato trascritto all'anagrafe di Milano. "E' stata una dura battaglia, ma alla fine ce l'abbiamo fatta", aggiunge a Tgcom24, ricordando l'iter, seguito con il marito Gianni Tofanelli, che ha portato a questa vittoria. "Atto obbligato: è stata recepita la sentenza", la risposta del sindaco Beppe Sala riportata da Il Corriere della Sera. A sperare, ora, per il riconoscimento dei loro diritti altri cinque bimbi.