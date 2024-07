Milano, trans bloccata a manganellate: vigile condannato a 10 mesi

L'intervento dei vigili era iniziato la mattina del 24 maggio 2023 in via Giacosa, vicino al parco Trotter di Milano, in zona via Padova, perché era stata segnalata una persona visibilmente agitata che gridava contro i passanti. Dopo essere stata fatta salire in auto per essere portata al Reparto radio mobile di via Custodi per l'identificazione, la donna avrebbe detto di non sentirsi bene e, scendendo dalla macchina, avrebbe tentato la fuga. Una volta raggiunta via Sarfatti, in zona Bocconi, sarebbe iniziata l'aggressione.