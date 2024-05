Milano, torture al Beccaria: in arrivo 47 guardie carcerarie

Sono 47 gli agenti di polizia penitenziaria in arrivo entro la prossima settimana nel carcere minorile Beccaria di Milano, finito al centro dell'indagine della Procura per presunte aggressioni ad alcuni giovani detenuti.

In seguito all'inchiesta sono finite in cella, con sospensione dal servizio, 21 guardie. A inviare i rinforzi è stato il dipartimento per la Giustizia minorile: il personale, già ridotto all'osso, era stato infatti ulteriormente falcidiato in seguito agli arresti.