Milano, cavo d'acciaio tirato in strada: 24enne resta in carcere | Si dice pentito e rivela l'identità dei complici conosciuti sui social

Look dark, tendente all'emo, Baiocco ha precedenti per furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione e una segnalazione per consumo di stupefacenti. La sua grande passione è la musica, in particolare la tastiera. Il 24enne, durante l'interrogatorio, ha risposto a tutte le domande del giudice.

Testimone: "Ridevano e scherzavano"

"I ragazzi hanno teso il cavo e si sono allontanati. Sono ritornati dopo l'impatto di un'auto contro il cavo-trappola: 'Hai visto che botta?', dicevano. Alla fine sono andati via ridendo e scherzando", ha raccontato il 26enne di Caserta, a Milano per lavoro, che ha sentito dei rumori provenire dalla strada. Si è quindi affacciato alla finestra e ha urlato per farli smettere. Poi ha chiamato il 112 evitando che altri cadessero in quella trappola. "C''era anche uno scooter che stava arrivando, per fortuna ha girato a destra: non voglio immaginare cosa sarebbe successo", ha aggiunto.