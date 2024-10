Milano, tenta rapina al bar: 37enne muore accoltellato dal proprietario del locale

A Milano un uomo di 37 anni è morto accoltellato in via Giovanni da Cermenate, in zona Vigentino. Il 37ennne era entrato in un bar, all'orario di apertura, con l'intenzione di mettere a segno una rapina. Il titolare del bar, di origini cinesi, avrebbe reagito inseguendo l'uomo e ferendolo mortalmente. Fuori dal locale sono stati trovati anche mazzetti di Gratta e vinci che il rapinatore aveva cercato di portare via.