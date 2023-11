Milano, Tar annulla obbligo sensori angolo cieco per mezzi pesanti

L'obbligo, entrato in vigore il primo ottobre, era stato deciso dopo una serie di incidenti mortali. Secondo il Tar della Lombardia, a cui si sono rivolti con due differenti ricorsi aziende di trasporto e Assotir, il Comune non ha le competenze in materia di circolazione stradale per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza su cui ha competenze "esclusive" lo Stato.

La battaglia sui dispositivi degli angoli ciechi dei camion L'obbligo di installazione di sensori sugli angoli ciechi era entrata in vigore il 2 ottobre. Una misura chiesta a gran voce da Palazzo Marino dopo che negli ultimi mesi si erano registrate diverse vittime, soprattutto ciclisti, finiti sotto mezzi pesanti.

Non è il comune l'ente abilitato a esprimere questi divieti Secondo i giudici del Tar "il codice della strada ha accentrato presso gli organi centrali, con scelta esente da profili di manifesta incongruità, l'omologazione e l'approvazione sia dei dispositivi di controllo e regolazione del traffico" sia "dei dispositivi ulteriore di marcia". In sostanza le Regioni possono intervenire su temi che riguardano la tutela della salute, i comuni possono "istituire aree a traffico limitato nei centri abitati (Aree B e C di Milano nel caso di specie) per 'esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale".

E in questo caso "è palese che un dispositivo volto a scongiurare incidenti in danno di pedoni e ciclisti risponda ad un'esigenza di ordine pubblico e sicurezza, del tutto estranea a componenti incidenti sull'ambiente e i beni culturali ma invece 'funzionale alla tutela dell'incolumità personale' per 'prevenire una serie di reati (...) come l'omicidio colposo e le lesioni colpose'".

Divieto di accesso in Area B, Milano prepara l'appello Arriva la replica del Comune di Milano, convinto che il divieto di circolazione non in tutta la città ma dentro Area B per bus e camion non dotati di sensori dell'angolo cieco sia "essenziale" per evitare incidenti a pedoni e ciclisti. L'assessore alla Mobilità del capoluogo lombardo Arianna Censi lo ha ribadito dopo l'annullamento dei provvedimenti deciso dal Tar della Lombardia. "Siamo orientati a proporre appello al Consiglio di Stato, perché - ha spiegato - noi riteniamo questa misura essenziale per proteggere i ciclisti e pedoni e dare più sicurezza a coloro che utilizzano in maniera sempre più frequente le due ruote o si muovono a piedi". "Penso non sia più rimandabile un intervento da parte del Governo, in modo da introdurre questa misura in tutte le città", ha aggiunto l'assessore Censi.

Dispositivi angolo morto camion, Assotir aveva fatto ricorso Assotir aveva presentato il ricorso contro il Comune di Milano il 9 ottobre. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal Presidente di Assotir Lombardia, Pietro Castelli: "La sentenza è la conferma della fondatezza delle nostre riserve, fatte presenti a suo tempo al Comune. La magistratura amministrativa ha giudicato l'operato dell'amministrazione comunale di Milano oltre i limiti della legge". Sulla vicenda è intervenuto anche il Segretario Generale, Claudio Donati, che ha commentato: "Noi siamo pronti a riprendere il confronto, perché siamo i primi ad essere interessati a che i nostri veicoli viaggino in sicurezza. Quello che abbiamo dimostrato è che anche i trasportatori meritano un rapporto istituzionale adeguato alla funzione sociale ed economica da essi assolta quotidianamente all'interno della realtà metropolitana".

Morti sulle strade a Milano dall'inizio dell'anno

20 aprile 2023: ciclista 39enne travolta e uccisa da una betoniera in centro

8 maggio 2023: scontro tra un tir e una bici: morto un ciclista di 55 anni

22 giugno 2023: betoniera investe donna in bici: morta 60enne

29 agosto 2023: ciclista travolta e uccisa da un camion in centro: conducente indagato



Che cos'è l'angolo cieco (o angolo morto) e come funzionano i sensori Gli angoli ciechi dei camion sono le zone intorno al veicolo che non sono visibili al conducente, nemmeno attraverso gli specchietti retrovisori. Questi angoli ciechi possono causare incidenti gravi, soprattutto con i pedoni e i ciclisti. Per ridurre il rischio di collisioni, alcuni camion sono dotati di sensori che rilevano la presenza di ostacoli nelle vicinanze e avvisano il conducente con segnali acustici o luminosi. I sensori possono essere di diversi tipi, come ultrasuoni, radar o telecamere, e possono coprire diverse aree del camion, come il lato destro, il posteriore o il frontale.