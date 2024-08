A Milano parte nei prossimi mesi la sperimentazione del taser, l'arma a impulsi elettrici, per la polizia locale. Le linee guida tecnico operative sono state approvate, su espresso mandato del Consiglio comunale, dalla giunta di Palazzo Marino. Il taser non sarà dato in dotazione al singolo agente ma al reparto che lo metterà a disposizione per le situazioni che ne richiedono l'uso. "Ha uno scopo anche di deterrenza", ha detto l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli.