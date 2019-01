Milano, spari all'interno di un bar: uomo ferito alla gamba

Un uomo è stato ferito a una gamba con un colpo di pistola sparato all'interno di un bar alla periferia di Milano, in via Quinto Romano, nel quartiere Baggio. Ad aprire il fuoco è stato un altro uomo, che poi è fuggito. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri; non è chiaro se si sia trattato di una lite degenerata o di un regolamento di conti.