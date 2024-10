A causa dello smottamento di uno scavo nel terreno di una casa a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un uomo, il proprietario dell'abitazione, sarebbe rimasto sepolto. E' accaduto intorno alle 17 di domenica. Sul posto sono intervenute rapidamente diverse squadre dei pompieri. Tra i soccorritori presenti anche gli specialisti dell'Urban Search And Rescue (Usar) e il nucleo Cinofili, per cercare di localizzare la persona coinvolta.