Milano, pregiudicato si spaccia per magistrato ed entra in carcere: era complice del detenuto

La scusa del tesserino

Ad accorgersi dell'inganno è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi e il vero magistrato del caso che si è presentato pochi minuti dopo al gabbiotto dei controlli del carcere di San Vittore. Il magistrato abusivo è stato così arrestato d'urgenza dai poliziotti del commissariato Porta Monforte guidati da Manfredi Fava e condotto in carcere, questa volta come detenuto. Dai primi accertamenti è emerso che l'uomo, già in affidamento ai servizi sociali per una precedente condanna per furto, era indagato e coimputato con il detenuto. Non è ancora chiaro, tuttavia, perché abbia cercato di assistere all’udienza di convalida.